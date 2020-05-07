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Американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.
Об этом он заявил в среду журналистам в Белом доме, сообщает Укринформ.
— Мы пережили наихудшую атаку за все времена в истории нашей страны, — заявил Дональд Трамп, комментируя потери и последствия для Соединенных Штатов от коронавируса.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация «хуже, чем (атака на американский флот – ред.) в Перл-Харборе, хуже, чем нападение на Всемирный торговый центр (теракт 9/11, который произошел 11 сентября 2001 года – ред.)».
При этом, глава Белого дома вновь обвинил Китай в попытках замолчать истинные масштабы распространения болезни, которая потом получила классификацию как COVID-19.
Напомним, Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.
Об этом он заявил в среду журналистам в Белом доме, сообщает Укринформ.
— Мы пережили наихудшую атаку за все времена в истории нашей страны, — заявил Дональд Трамп, комментируя потери и последствия для Соединенных Штатов от коронавируса.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация «хуже, чем (атака на американский флот – ред.) в Перл-Харборе, хуже, чем нападение на Всемирный торговый центр (теракт 9/11, который произошел 11 сентября 2001 года – ред.)».
При этом, глава Белого дома вновь обвинил Китай в попытках замолчать истинные масштабы распространения болезни, которая потом получила классификацию как COVID-19.
Напомним, Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный