В Киеве и девяти областях Украины превышены показатели заболеваемости на COVID-19, поэтому в этих регионах невозможно ослабление карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.

Также в двух регионах — Закарпатская и Черновицкая области — превышен показатель заполнения коек в больницах.

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые показывают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.

Среди таких критериев — инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID- 19 должна составлять менее 50%, и охват тестированием должно быть не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 000 населения.

Напомним, что за прошедшие сутки, 20 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 735 человек. В частности зафиксировано 8 летальных случаев.