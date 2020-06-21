Оппозиционная партия «Европейская солидарность» призвала власть Украины обеспечить страхование всех без исключения медицинских работников от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил бывший президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе политсилы.

— Сейчас, в нелегкие для всего мира времена, украинские медики в очередной раз показывают нам пример высокого профессионализма и самопожертвования. Как воины на фронте, они стоят на передовой в борьбе за здоровье и жизнь. Во время пандемии они спасают не только нас - медики спасают Украину. Вот почему мы требуем от власти застраховать всех медицинских работников на случай заболевания COVID-19, - цитирует Порошенко пресс-служба партии.

В «Евросолидарности» заявили, что с начала пандемии коронавируса команда Порошенко сделала поддержку и защиту врачей своим главным приоритетом. В первую очередь Фонд Порошенко, компания «Рошен», волонтеры и партийцы взялись обеспечить медработников средствами защиты и медоборудованием.

— 130 тысяч защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской кампании Roche, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование - вот вклад нашей команды в борьбе с коронавируса, и в поддержку врачей, - отмечает Петр Порошенко.

Общая сумма благотворительной помощи уже достигла 100 миллионов гривен.

— Но оппозиция не может подменить власть, которая обязана позаботиться о медиках, которые, рискуя своими жизнями, спасают других, - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине погибли 43 медика от COVID-19, украинцы должны помнить об этом и заботиться о средствах личной защиты во время карантина ради медицинских работников.