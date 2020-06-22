В Черногории вчера открыли украинский реабилитационный центр. На базе этого центра будут проходить реабилитацию украинские военнослужащие.

Об этом сообщил консул Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.

По его словам, реабилитационный центр для украинских военнослужащих открыли в городе Сутоморе.

— Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем, - заявил консул.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение, введенное в Испании из-за распространения коронавирусной инфекции, завершилось.