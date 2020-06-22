Комитет избирателей Украины проанализировал статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады (как с места, так и с парламентской трибуны).

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Так, по данным Комитета, половина монобольшинства практически не выступает в парламенте. Так, за девять месяцев работы Рады 150 «слуг народа» имели не более трех выступлений.

– При этом 58 из них все еще не сказали ни слова. В частности, ни разу не выступили М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородин, С. Бунин, В. Вагнер, И. Васильев, И. Васильковский, А. Хайду, М. Галушко, Д. Герман, А. Воробей, С. Гривко, А. Куницкий и др. Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них - нардепы, которые ранее работали в структурах «Студии Квартал 95». В частности, А. Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - 0 выступлений, А. Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - 1 выступление, М. Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - 3 выступления, А. Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - 3 выступления, Ю. Корявченков (актер 95 квартала) - 1 выступление. Среди «молчаливых» депутатов - претендент в кандидаты на должность киевского городского головы М. Тищенко (2 выступления), - добавили в КИУ.

Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений - у девятерых депутатов фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь».Часть фракции ОПЗЖ выступили только ОДИН раз: в частности, В. Медведчук и Г. Суркис. Также не было выступлений у шести внефракционных депутатов, четверых депутатов группы «Доверие», троих депутатов группы «За будущее».

Во фракциях «Европейская солидарность», «Голос», и «Батькивщина» нет депутатов, которые не выступали в Раде.

– Анализ выступлений на пленарных заседаниях Верховной Рады показывает, что половина депутатов монобольшинства фактически молчит. Причин такой ситуации может быть две. Первая - врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая - неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивания при рассмотрении важных вопросов или и полное отсутствие собственного мнения, - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее народные депутаты провалили голосование за лишение мандата Святослава Вакарчука из фракции «Голос».