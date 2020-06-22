В Николаеве женщина во время ссоры нанесла своему брату ножевые ранения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

О случившемся в полицию сообщили медработники, которые приехали на вызов по улице Дымовая и нашли 52-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

Правоохранители установили, что в тот день между потерпевшим и его сестрой возникла ссора, во время которой женщина схватила нож и нанесла несколько ударов брату. Поняв, что натворила, злоумышленница сразу вызвала скорую.

— Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, - сказано в сообщении.

При этом, по согласованию с прокуратурой следователи задержали 49-летнюю женщину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, что в Николаеве мужчина на почве ревности пырнул ножом своего знакомого. Пострадавшего спас таксист, который быстро доставил его в больницу.