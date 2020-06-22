В Донецкой области возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое».

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

– Первые две машины двинулись из временно оккупированной территории в сторону КПВВ «Новотроицкое», который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска, - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что гражданам, которые пересекут линию разграничения со стороны временно оккупированной территории Украины, будут измерять температуру. Их также будут опрашивать на предмет контактирования с больными COVID-19.

– Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускатись только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации, - добавили в ОГА.

Напомним, за минувшие сутки, 21 июня, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт, украинский военнослужащий ранен.