В городе Нежин Черниговской области местный лабораторный центр закрылся на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников.

Об этом сообщает местное издание Mynizhyn.com в понедельник, 22 июня.

Сегодня такую информацию сообщили на еженедельном оперативном совещании. На самоизоляции Нежинский горрайонный отдел ГУ Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины (бывшая санэпидслужба), потому что у одного из сотрудников обнаружили коронавирус», – говорится в сообщении.

По информации издания, COVID-19 подтвердили у фельдшера, который принимал пациентов. Сейчас всех работников центра тестируют на коронавирус. Результаты обещают сегодня в течение дня.

Отмечается, лабораторный центр в Нежине обслуживает два района, поэтому количество контактных лиц очень большое.

При этом, по состоянию на утро 22 июня в Черниговской области зафиксировали 480 случаев коронавируса.

Напомним, что в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.