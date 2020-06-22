Президент России Владимир Путин напомнил о том, что республики, покидая СССР, тащили за собой исторические российские территории.
Об этом он заявил в рамках документального проекта «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия-1».
По словам Путина, в России сейчас стабильна внутриполитическая ситуация.
— Но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза но получила свой багаж – огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий – решила выйти из состава Советского Союза… Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла и не тащила бы за собой подарки от русского народа. Ничего этого не было прописано, – сказал Владимир Путин.
Он считает правильным, что сейчас в России принимаются поправки к действующей Конституции.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской «даже с юридической точки зрения»
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Президент России Владимир Путин напомнил о том, что республики, покидая СССР, тащили за собой исторические российские территории.
Об этом он заявил в рамках документального проекта «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия-1».
По словам Путина, в России сейчас стабильна внутриполитическая ситуация.
— Но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза но получила свой багаж – огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий – решила выйти из состава Советского Союза… Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла и не тащила бы за собой подарки от русского народа. Ничего этого не было прописано, – сказал Владимир Путин.
Он считает правильным, что сейчас в России принимаются поправки к действующей Конституции.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской «даже с юридической точки зрения»