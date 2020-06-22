Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал всемирную пандемию коронавируса «коронапсихозом» и призвал соотечественников «не напрягаться» из-за этого.

Об этом он заявил, выступая с речью по случаю годовщины начала Второй мировой войны, сообщается на сайте президента.

– Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стал. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное, - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина.