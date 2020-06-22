В индийском городе Кота один из пациентов больницы Махарао Бимсиг (Maharao Bhimsingh Hospital) умер из-за того, что семья отключила его от аппарата ИВЛ и забыла сказать об этом врачам.

Об этом пишет VICE.

Больница не была создана для пациентов с коронавирусом — там лежали лишь люди с подозрением на COVID-19. 40-летний мужчина попал туда из-за того, что ему было сложно самостоятельно дышать.

Семья пришла его проведать и принесла свой вентилятор, не сказав об этом медикам. Несмотря на жару, в больнице не было кондиционеров, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.

Семья решила включить вентилятор и для этого выключила из розетки аппарат ИВЛ. Запасная батарея через какое-то время разрядилась и состояние пациента стало критическим. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Позднее пришли результаты тестирования — у него не было коронавируса.

Медики подали жалобу на семью, ведь из-за действий родственников пациент погиб.

Напомним, по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 467 671 человек. В свою очередь, выздоровели 4 418 922 человека.