Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 22 июня приняла решение, что эпидемиологическая обстановка в Украине позволяет провести внешнее независимое тестирование с 25 июня по 17 июля, как и было запланировано.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН Украины.

Минобразования и науки, Украинский и региональный центры оценивания качества образования и пункты тестирования заявили о готовности провести ВНО в безопасных условиях и согласно с рекомендациями главного санврача.

Допуск на ВНО будет осуществляться при отсутствии признаков ОРЗ и после измерения температуры - она не должна превышать 37,2 градуса. Каждый должен иметь маску или респиратор.

С целью предотвращения скопления людей для входа в пункты тестирования отведут больше времени, организуют временные промежутки для входа разных участников.

Контролировать соблюдение требований на пунктах тестирования будет Госпродпотребслужба. Она будет следить за тем, чтобы расстояние между участниками было не менее 1,2 м, соблюдался масочный режим, были в наличии антисептики. Также будет сопровождение медиков и Нацполиции.

Напомним, Президент Владимир Зеленский инициировал изменения в Закон «О высшем образовании», согласно которым дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогли бы поступать в все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.