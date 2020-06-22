Президент Владимир Зеленский инициировал изменения в Закон «О высшем образовании», согласно которым дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогли бы поступать в все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

В случае принятия правок выпускники из оккупированного Донбасса будут иметь такие же возможности для поступления в учреждения высшего образования Украины, как и абитуриенты с аннексированного Крыму.

Так, в настоящее время поступающие со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.

— Это — часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.