Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем сообщил, что Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана, передает «Интерфакс-Украина».

«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит «черный ящик» украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, заявив, что решение будет реализовано в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр иностранных дел Джавад Зариф уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

«Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом», — сообщили в иранском министерстве.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что вспышка коронавируса и остановка международных рейсов привели к приостановке планов по расшифровке «черного ящика» и другим мерам, в то время как исполнительные меры по рассмотрению этого дела вскоре возобновятся с ограниченным возобновлением полетов.