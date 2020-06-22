Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем сообщил, что Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана, передает «Интерфакс-Украина».
«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит «черный ящик» украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, заявив, что решение будет реализовано в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что министр иностранных дел Джавад Зариф уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.
«Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом», — сообщили в иранском министерстве.
Также в ведомстве обратили внимание на то, что вспышка коронавируса и остановка международных рейсов привели к приостановке планов по расшифровке «черного ящика» и другим мерам, в то время как исполнительные меры по рассмотрению этого дела вскоре возобновятся с ограниченным возобновлением полетов.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем сообщил, что Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» сбитого самолета МАУ во Францию для расшифровки.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Ирана, передает «Интерфакс-Украина».
«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит «черный ящик» украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, заявив, что решение будет реализовано в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что министр иностранных дел Джавад Зариф уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.
«Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом», — сообщили в иранском министерстве.
Также в ведомстве обратили внимание на то, что вспышка коронавируса и остановка международных рейсов привели к приостановке планов по расшифровке «черного ящика» и другим мерам, в то время как исполнительные меры по рассмотрению этого дела вскоре возобновятся с ограниченным возобновлением полетов.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.