Китай успешно вывел на орбиту искусственный спутник, завершив создание в космосе собственной системы глобальной навигации.

Об этом пишет Xinhua.

«Китай запустил последний спутник системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) из центра запуска спутников Сичан на юго-западе Китая, завершив развертывание собственной глобальной системы навигации», — говорится в материале.

Отмечается, что запущенный сегодня спутник стал 55-ым в семье BeiDou, что на китайском языке значит «Большая медведица». На орбиту его вывела ракета-носитель Long March-3B.

В центре контроля за полетами подчеркнули, что запуск был полностью успешным и стал 336-м для ракет этой серии.

Напомним, 13 июня американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с очередной группой из 58 микроспутников системы Starlink.