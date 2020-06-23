Власти Саудовской Аравии сообщили, что из-за эпидемии коронавируса хадж в этом году не смогут посетить верующие из других стран.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

«В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников», - говорится в сообщении.

В этом году период хаджа приходится на 28 июля — 2 августа.

Известно, что ежегодно в обрядах и ритуалах хаджа принимают участие более трех миллионов человек, в том числе свыше двух миллионов мусульман приезжают из-за рубежа.

По состоянию на 22 июня в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 161 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.