Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран отправит во Францию для экспертизы «черный ящик» пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.
Об этом пишут #Буквы со ссылкой на пресс-службу МИД Ирану.
Иранский дипломат в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом шампанское отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, а реализуют его в ближайшее время.
Министр иностранных дел Зариф также уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также выплате компенсации за украинский лайнер.
Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Иран продолжает заниматься этим вопросом.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран отправит во Францию для экспертизы «черный ящик» пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.
Об этом пишут #Буквы со ссылкой на пресс-службу МИД Ирану.
Иранский дипломат в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом шампанское отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, а реализуют его в ближайшее время.
Министр иностранных дел Зариф также уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также выплате компенсации за украинский лайнер.
Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Иран продолжает заниматься этим вопросом.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.
Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.
В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.