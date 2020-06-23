Кабинет министров Украины отстранил Егора Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня.

— Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины, - сказано в документе.

Как известно, Егор Божок является фигурантом уголовного дела против пятого президента Петра Порошенко.

19 июня Божок написал заявление об отстранении его от должности замглавы МИД, чтобы дипломатический статус не мешал расследованию.

По данным следствия, Петр Порошенко на посту президента летом 2018 года склонил Божка, который являлся главой Службы внешней разведки, к назначению скандального Сергея Семочко замглавы ведомства.

Следствие полагает, что Божок назначил Семочко на основании якобы незаконного указа Порошенко.

Напомним, Печерский районный суд Киева начал избрание Порошенко меры пресечения 18 июня, однако суд перенесли на 1 июля.