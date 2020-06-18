Такое решение принял Печерский суд Киева, который должен избрать ему меру пресечения.

Отметим, что прокуратура сначала ходатайствовала об аресте с правом залога в 10 миллионов гривен, а потом генпрокурор Ирина Венедиктова изменила ходатайство и теперь предлагает назначить личное обязательство.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований вручило подозрение Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

11 июня Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность».

Также напомним, что Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело за «разжигание религиозной вражды» в связи с получением Украиной Томосу.