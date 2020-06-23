Бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна во вторник, 23 июня, допросили в НАБУ.

После допроса он сообщил, что завтра состоится суд по избранию ему меры пресечения, пишет PavlovskyNEWS.

Его адвокат уточнил, что прокурор просит у суда личное обязательство, а не содержание под стражей.

— Это все очень грустно наблюдать. Потому что мы на глазах превращаемся в Беларусь. Мы видим, что происходит там. И я хотел бы каждому напомнить, что в начале режим Лукашенко тоже был смешным. Тоже все смеялись с главы колхоза, который стал президентом. Также как мы смеемся сейчас. Но теперь белорусам уже не смешно, потому что они теперь даже говорить свободно не могут. Поскольку сразу попадут в тюрьму или исчезнуть при неизвестных обстоятельствах, - заявил Владимир Омелян.

Напомним, что на прошлой неделе Владимиру Омеляну сообщили подозрение за снижение портовых сборов, из-за чего бюджет недополучил 30,4 миллиона гривен.

Сам Владимир Омелян считает, что 20% — это немного. Перед допросом он привел расчеты, согласно которым, если снизить тарифы на 63%, то через год можно ждать более чем 160 милилонов долларов прибыли.