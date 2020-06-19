Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия экс-чиновника квалифицированы по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, рассказывают в бюро, Министерство финансов выступало против уменьшения портовых сборов, кроме прочего, подчеркивая, что именно уменьшение административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В итоге, решение Омеляна привело к недопоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 миллионов гривен: из ожидаемых 203,5 миллионов получено 173,1 миллионов гривен.

Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

В свою очередь Владимир Омелян в в Facebook написал, что его в пятницу пригласили в НАБУ на допрос в качестве свидетеля и пытаются вручить подозрение.

Он подчеркнул, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и что благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более, чем на 20%, и растет до сих пор.

— Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги — может быть обвиненным во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2. Кстати, первым было производство по Раянейр. Там я тоже «нанес» ущерб? — заявил Владимир Омелян.

Напомним, в апреле 2020 года суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия и его предшественника Владимира Омеляна, а также других лиц по фактам возможного злоупотребления властью.