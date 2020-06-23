Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что сообщение с Украиной могут возобновить с июля.

Об этом пишет РБК Украина.

Отмечается, что в Литве по вопросу прибытия граждан из других стран применяют критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей.

Министр также рассказал, что Литва не будет массово открывать маршруты вне Шенгена. — Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем возобновить сообщение. Возможно с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась, - сказал Линас Линкявичюс.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.

— Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, — с 15 мая мы создали балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что должны координировать и согласовывать действия, - добавил министр.

Напомним, что украинцы вновь смогут улететь в другие страны в связи с возобновлением авиационного сообщения, которое началось 15 июня.