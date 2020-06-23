Народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева считает опубликованную в СМИ запись разговора руководства фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и Александра Корниенко монтажем и «фейком».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ирина Аллахвердиева заявила, что в телефонном разговоре Давид Арахамия и Александр Корниенко поклялись ей, что ничего из опубликованного в СМИ не говорили.

— Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над «i». Опубликованное «сенсационное видео» — монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными «скандалами» нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты — это останется на их совести. А мы вместе сделаем «триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы»! — написала Ирина Аллахвердиева.

Как сообщалось, глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.