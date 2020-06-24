Президент России Владимир Путин поднял подоходный налог для богатых россиян и предложил новые государственные программы семьям с детьми во вторник, за несколько дней до того, как страна проголосует за реформы, которые могут удержать его у власти до 2036 года.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на Reuters.

В своем телевизионном выступлении перед нацией 67-летний Путин сказал, что реакция России на кризис с коронавирусом спасла десятки тысяч жизней, и он распорядился продлить несколько мер поддержки, чтобы смягчить экономические последствия.

Отказавшись от единого 13-процентного налога, который он сам ввел почти два десятилетия назад, Путин сказал, что богатые теперь будут платить 15 процентов от годового дохода свыше 5 миллионов рублей (72 833 долларов) и что дополнительные средства пойдут на помощь больным детям.

Этот шаг, который будет введен с января, вероятно, понравится избирателям, разочарованными годами падения доходов. Многим также не нравится класс состоятельных бизнесменов, возникший после распада Советского Союза.

Речь Путина состоялась в преддверии семидневного всенародного голосования, которое начнется в четверг, на котором россияне одобрят или отвергнут ряд реформ, в том числе те, которые могут позволить Путину отслужить еще два срока в Кремле вместо того, чтобы уйти в отставку в 2024 году.

Путин пообещал расширить программу помощи семьям с ипотекой и предложить единовременную выплату в следующем месяце 10 000 рублей за каждого ребенка в возрасте до 16 лет. По его словам, эти меры помогут им преодолеть последствия кризиса коронавируса.

Россия, в которой зарегистрировано третье по величине число случаев коронавируса в мире, в основном прекратила карантин, но ожидается, что кризис приведет к 6-процентному экономическому спаду в этом году.

Путин также предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до 3 процентов с 20 процентов. Несмотря на недостаток деталей, это предложение привело к росту акций российского интернет-гиганта Яндекса более чем на 3 процента.

Как сообщалось, российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал пост в Instagram с критикой президента РФ Владимира Путина и всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. За первый час после публикации пост лайкнули 300 тысяч человек, уже через несколько часов его поддержали более 500 тысяч.