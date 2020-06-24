В пяти городах Украины проводят проверку на соблюдение карантинных требований в транспорте. Речь идет о Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Проверку проводят «Укртрансбезопасность» совместно с Нацполицией.
Министр отметил, что нужно придерживаться необходимых противоэпидемических правил. Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция.
Напомним, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.
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В пяти городах Украины проводят проверку на соблюдение карантинных требований в транспорте. Речь идет о Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Проверку проводят «Укртрансбезопасность» совместно с Нацполицией.
Министр отметил, что нужно придерживаться необходимых противоэпидемических правил. Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция.
Напомним, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.