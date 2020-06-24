В пяти городах Украины проводят проверку на соблюдение карантинных требований в транспорте. Речь идет о Киеве, Одессе, Львове, Ровно и Николаеве.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проверку проводят «Укртрансбезопасность» совместно с Нацполицией.

Министр отметил, что нужно придерживаться необходимых противоэпидемических правил. Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция.

Напомним, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.