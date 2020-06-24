Правительство Болгарии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 15 июля. При этом новые ограничительные меры не планируются.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананиев, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что требования по соблюдению социальной дистанции и личной гигиены остаются в силе.

— В этот период мы не будем вводить новые или ужесточать старые строгие меры, но будем полагаться на те, которые применяем на данный момент, - сказал Кирилл Ананиев.

Он также подчеркнул, что контроль за соблюдением мер будет значительно увеличен. По его словам, с 9 за две недели число активных случаев коронавируса выросло более чем в три раза. На сегодня ежедневный прирост числа больных превышает 2 000 человек.

Кирилл Ананиев предупредил, что в случае ухудшения ситуации снова могут закрыть стадионы и ночные клубы в Болгарии.

Напомним, с 1 июня Болгария открыла границы для туристов из 29 стран, однако Украина не вошла в этот список. Сегодня стало известно, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов нарушил правила карантина и посетил церковь без маски, а местный Минздрав требует оштрафовать главу правительства.