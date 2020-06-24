На украинских дорогах появятся 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

— Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины, - заявил Владислав Криклий.

При этом он добавил, что за работой комплексов будут следить инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией, а также под контролем СБУ.

Министр уточнил, что до конца этого года планируется запустить по всей Украине 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении»). На их базе также хотят запустить автоматическую систему штрафов.

Напомним, начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк заявил, что для обеспечения весового контроля большегрузов, въезжающих в Николаев, необходимо установить 4 площадки габаритно-весового контроля.