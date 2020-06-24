Днепровский горсовет поддержал присвоение одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе имени убитой Амины Окуевой, которая воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков.

Соответствующее решение приняли на сессии горсовета 24 июня, передает Радио Свобода.

С предложением назвать улицу в честь Окуевой выступали несколько общественных организаций ветеранов войны на Донбассе и волонтеров. Вначале хотели переименовать улицу Тополиную, но эту идею не поддержали на общественных слушаниях. После этого горсовет выбрал новую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе.

В Днепре также есть улица, названная в честь командира международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева - Исы Мунаева, погибшего в 2015 году в боях под Дебальцево. И Окуева, и Мунаев похоронены в Днепре.

Напомним, 30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции «Глеваха» Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, он подозревался в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького (январь 2019 года).

19 мая Национальная полиция установила предполагаемого заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин России, который нашел на территории Украины киллеров, согласившихся совершить преступление.