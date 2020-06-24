В Одессе в районе пляжа «Дельфин» зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов в Черном море.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.

– 22-23 июня инспекторы вместе с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» мониторили показатели загрязняющих веществ в воде. Имеются такие результаты: 22 июня содержание нефтепродуктов зафиксировано на уровне нормы (0,05 мг/дм3), 23 июня в 11 показатели несколько превышали - количество нефтепродуктов в дм3 воды составяло 0,11 мг, что в два раза больше нормы, - сообщил он.

Малеваный добавил, что уже около 18:45 того же дня содержание нефтепродуктов в воде вернулось к допустимым величинам.

– Госэкоинспекция продолжит наблюдать за показателями в месте затонувшего танкера. О результатах обязательно сообщу, - добавил он.

Напомним, что 21 июня из затонувшего у побережья Одессы в ноябре 2019 года танкера «Делфи» вылилось топливо, пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер «Делфи» сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз. Позже, постепенно показатели проб воды начали улучшаться.

Городские власти обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но он все еще на месте.

Ранее одесская областная прокуратура сообщила, что обследовала море возле затонувшего танкера «Делфи» в Одессе и нефтепродуктами оно не загрязнено. Еще ожидают результатов контрольных проб воды в местах затемнения.