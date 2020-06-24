За эпидсезон гриппа и ОРВИ с 30 сентября 2019 по 17 мая 2020 в Украине заболели 4,9 млн человек. В прошлый сезон этот показатель составил 5,4 млн.

Об этом говорится на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

– Такое снижение можно объяснить карантинным мерами, которые внедрили для борьбы с COVID-19, - говорится в сообщении.

При этом количество пациентов с тяжелым течением болезни, в том числе пневмониями, увеличилось в два раза в сравнении с прошлым сезоном.

Более 160 тыс. человек нуждались в госпитализации, из которых 72% - дети до 17 лет. За сезон гриппа зарегистрировали 71 смертельный случай, в том числе у двоих детей.

Отмечается, что летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием сопутствующих заболеваний и отсутствием вакцинации.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреису заявил, что пандемия болезни COVID-19 продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисные явления будут ощущаться людьми в течение следующих десятилетий.