Россия нарушает права детей во временно оккупированном Крыму, предоставляя гражданство сиротам.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

По его словам, на данный момент остается неизвестной судьба около 5 тысяч детей без родительской опеки и детей-сирот, проживающих на территории Крыма перед его незаконной аннексией.

Отмечается, что Россия незаконно взяла на себя управление учреждениями по опеке за такими детьми.

Также на данный момент без родительской опеки находятся около 200 детей крымских татар из-за незаконного заключения их родителей, осуществленного по политическим мотивам. При этом дети подвергаются психологическим травмам из-за того, что во время арестов или обысков членов их семей появляются вооруженные люди.

Помимо того, дети школьного возраста в оккупированном Крыму подвергаются «военно-патриотическому» образованию со стороны незаконных российских властей. Школьники привлекаются к военизированным движениям.

— Их готовят к войне, – заявил Сергей Кислица.

Напомним, ранее постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.