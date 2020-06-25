Сегодня, 25 июня, в 13:40 Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что в случае согласия участников процесса заседание будут транслировать на YouTube-канале суда.

«Мы с пониманием относимся к желанию представителей СМИ осветить рассмотрение данного ходатайства, однако в Украине до сих пор продолжаются карантинные ограничения, связанные с увеличением количества заболеваний COVID-19. Чтобы не подвергать себя и работников суда опасности, призываем журналистов воздержаться от посещения помещения ВАКС», — добавили в пресс-службе.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.