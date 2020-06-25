Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
В МИД заявили, что расценивают такие действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.
Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.
— Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей, - заявили в МИД.
Отметим, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.
Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппарова рассказала, что Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму.
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Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
В МИД заявили, что расценивают такие действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.
Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.
— Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей, - заявили в МИД.
Отметим, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.
Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппарова рассказала, что Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму.