Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявили, что расценивают такие действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.

Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.

— Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей, - заявили в МИД.

Отметим, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппарова рассказала, что Россия запугивает украинцев в оккупированном Крыму.