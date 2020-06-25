Народный депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, своей коллеги по фракции Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети.
Об этом она сказала в эфире канала «Украина 24».
– Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества, - сказала она.
Елена Мошенец извинилась за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.
– Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета, - прим.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки, - сказала она.
Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Народный депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, своей коллеги по фракции Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети.
Об этом она сказала в эфире канала «Украина 24».
– Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества, - сказала она.
Елена Мошенец извинилась за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.
– Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета, - прим.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки, - сказала она.
Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».