Нардеп от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова

Народный депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец объяснила слова главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, своей коллеги по фракции Галины Третьяковой, за которые ее раскритиковали в сети.

Об этом она сказала в эфире канала «Украина 24».

– Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая бы подчеркнула ее мысль, из контекста. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а вышло так, что дети низкого качества, - сказала она.

Елена Мошенец извинилась за свою коллегу и рассказала, какими будут последствия.

– Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнения с должности главы парламентского комитета, - прим.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и пояснения этой формулировки, - сказала она.

Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».