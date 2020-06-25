Владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Вчера, 24 июня глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия посетил вместе с николаевскими нардепами завод «Океан». В ходе общения с руководством предприятия Давид Арахамия поинтересовался сможет ли завод принять участие в строительстве «японского моста» через реку Южный Буг.

— А вот вопрос по николаевскому мосту, который компания «JICA» хочет финансировать. Мы сейчас максимально ускорим этот процесс и уже получим какой-то проект, вы там тоже можете участвовать? — поинтересовался Давид Арахамия.

В ответ на это Николай капацына заявил, что завод «Океан» располагает всеми необходимыми мощностями, чтобы выполнить сложные металлические конструкции для постройки нового моста и ремонта существующего Варваровского.

— Завод Океан готов выполнить 100% всех металлоконструкций для подобного сложного моста. Более того, ремонт существующего Варваровского моста, тоже никаких проблем. Мы готовы это выполнить, давайте только техническое задание. Мы можем изготовить металлоконструкции, — ответил Николай Капацына.

Разрушенный мост в августе 2019 года Мост в ноябре 2019 года

Отметим, что осенью 2019 года Николаевский судостроительный завод «Океан» совместно с ПК «Укрстальспецконструкция» выполнили работы по изготовлению составных частей для реконструкции моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Заводчане «Океана» работали в три смены, чтобы успеть вовремя выполнить работы и обеспечить выполнение обязательств, которые взял на себя президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.