Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича называют фейком информацию о том, что президенту-беглецу сообщили о подозрении в госизмене в пользу России.

Об этом сообщили адвокаты Януковича, передает «Интерфакс-Украина».

По словам адвоката Виталия Сердюка, Государственное бюро расследований вызвало Януковича на допрос 23 июня.

— Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого клиента. И еще раз напомнили представителю бюро, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и находится на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи, — заявил адвокат.

Сердюк также считает, что ГБР пытается «отвести от себя волну негатива из-за закрытия дел против пятого президента Петра Порошенко». Адвокат добавил, что «задокументировал новость ГБР о якобы сообщение Януковичу о подозрении» и готовит иск об опровержении недостоверной информации в суд.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны в государственной измене в пользу России.