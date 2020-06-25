Накануне во втором полуфинале «Ворскла» в драматичной борьбе против «Мариуполя» (1:1, по пенальти - 3:2) завоевала вторую путевку в финал Кубка Украины.

Проигрыш подопечных Александра Бабича означает, что впервые за 14 лет финал Кубка пройдет без участия коллектива из Донецкой области.

Отметим, что 12 из 13 последних раз в матче за титул играл донецкий «Шахтер», еще в одном сезоне честь области защищали их земляки из «Металлурга», а в сезоне 2011/12 финал был полностью донецким.

Предыдущий финал без участия донетчан состоялся в сезоне 2005/06, когда «Динамо» за счет единственного гола бразильца Клебера одолело запорожский «Металлург».

Добавим, что финал Кубка-2019/2020 «Динамо» – «Ворскла» состоится 8 июля во Львове.

Напомним, 22 мая в Украине состоялись первые футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.