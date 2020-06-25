Кабинет Министров Украины разрешил работу кинотеатров со 2 июля, однако при условии, что залы будут заполнены только наполовину.
Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в четверг, 25 июня, пишет «Слово и дело».
Таким образом, кинотеатрам разрешили открыться со 2 июля при условии 50% загрузки.
— Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%, – прокомментировал решение Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.
Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.
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Кабинет Министров Украины разрешил работу кинотеатров со 2 июля, однако при условии, что залы будут заполнены только наполовину.
Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в четверг, 25 июня, пишет «Слово и дело».
Таким образом, кинотеатрам разрешили открыться со 2 июля при условии 50% загрузки.
— Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%, – прокомментировал решение Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.
Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.