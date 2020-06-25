У 32 педагогов на Львовщине перед началом Внешнего независимого тестирования, первый этап которого начался сегодня, обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что тест на COVID-19 провели для всех учителей. Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли 1645 преподавателей школ. Тех педагогов, чей тест оказался положительным, к приведению проведению ВНО не допустили, чтобы не заразить учеников.
– Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу, - написал Садовый.
Напомним, сегодня, 25 июня, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.
Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.
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У 32 педагогов на Львовщине перед началом Внешнего независимого тестирования, первый этап которого начался сегодня, обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что тест на COVID-19 провели для всех учителей. Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли 1645 преподавателей школ. Тех педагогов, чей тест оказался положительным, к приведению проведению ВНО не допустили, чтобы не заразить учеников.
– Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу, - написал Садовый.
Напомним, сегодня, 25 июня, в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.
Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.