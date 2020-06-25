На границе Украины и Венгрии с 29 июня откроются все пропускные пункты.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Так, по словам Сийярто, начнут работать все пять пунктов пропуска, тогда как сейчас работает только один.

Граждане Украины могут въехать на территорию Венгрии с транзитной целью или максимум на 24 часа на 30 километров вглубь территории страны.

С 29 июня этот режим останется в силе, с единственным отличием в том, что работать будет не один, а все пять пунктов пропуска.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о восстановлении пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью.