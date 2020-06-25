Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства в четверг, 25 июня, с доработкой в однодневный срок, передает БизнесЦензор.

Представляя проект документа министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что вносятся изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая.

– Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР, - сказал он.

Министр добавил, что также предлагается уточнить требования к полису страхования для иностранцев при въезде в Украину.

– Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры «Крым-Украина» или «Донбасс-Украина», – добавил Степанов.

Министр уточнил, что проектом решения также предлагается предоставить право Центрам предоставления административных услуг самостоятельно определять начало своей работы.

Напомним, Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.