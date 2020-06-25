Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что нардепы от «Слуги народа» не критикуют мэра Николаева Александра Сенкевича, так как «его не нужно воспитывать» и нужно говорить о конструктивной работе.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

На вопрос журналиста, почему нардепы не в оппозиции к мэру Александру Сенкевичу и депутатам горсовета, нардеп ответила, что «критика вряд ли поможет в данном случае» и нужно больше говорить о конструктивной работе.

— Поможет ли критика? Наверное, нужно больше говорить о конструктивной работе. Город действительно выглядит безобразно и на сегодняшний день перерыт весь город. Я понимаю, что в преддверии выборов это будет сказано, что мы делаем дороги, меняем водопроводы, но почему-то это все делается в последние месяцы до окончания каденции. Думаю, критика вряд ли поможет в данном случае. Человек, когда идёт на эту должность, он берет на себя определенные обязательства и это не маленький ребёнок, и его не нужно воспитывать, - заявила Ирина Аллахвердиева.

Ранее нардеп от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что мэром Николаева должен стать человек с опытом работы в предпринимательской деятельности.