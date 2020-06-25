Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что мэром Николаева должен стать человек с опытом работы в предпринимательской деятельности.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

По ее словам, именно такой человек сможет правильно организовать работу города, найти проблемы и решать их.

— Назвать конкретно фамилию я сейчас не готова, но с моей точки зрения — это обязательно должен быть управленец; человек, который имеет опыт работы с людьми; у которого есть то ли опыт работы в предпринимательской деятельности, то ли в любом другом направлении как руководитель прежде всего. Если человек руководитель, то он умеет создавать, организовывать работу, он умеет найти проблемы и решать их, - сказала Ирина Аллахвердиева.

Напомним, руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким рассказал, что у партии пока отсутствуют критерии отбора кандидатов в депутаты на выборах в местные советы.

При этом, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что для него важно, чтобы на очередных местных выборах в Николаеве появился новый городской голова, представляющий его политическую силу.

Известно, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

При этом, народный депутат Украины Артем Ильюк, глава Николаевской областной организации партии «Відродження» заявил о намерении баллотироваться на пост Николаевского городского головы, если одновременно произойдут и перевыборы горсовета.

Также, о намерении баллотироваться на пост мэра Николаева заявил бывший заместитель Николаевского городского головы Александра Сенкевича, а также экс-заместитель бывшего главы облгосадминистрации Алексея Савченко Евгений Шевченко.