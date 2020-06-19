Бывший заместитель Николаевского городского головы Александра Сенкевича, а также экс-заместитель бывшего главы облгосадминистрации Алексея Савченко Евгений Шевченко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Николаева.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

Так, Евгений Шевченко в своем посте раскритиковал действующего городского голову Александра Сенкевича, заявив, что николаевцы ошиблись в своем выборе.

«Говорю, обещаю, даю слово, а в итоге — забываю, обманываю и ничего не делаю!». Это главное кредо случайного человека, который по воле судьбы в 2015 году стал мэром нашего города Николаева. Тогда николаевцев заставили выбирать, якобы, между «злом» и «добром». В итоге, предполагаемое «добро» оказалось таким же «злом». Это практически сразу осознали горожане. Да, нам всем было сложно признать свою ошибку, но нынедействующий мэр, все же, помог нам признаться самим себе, что ошиблись. А теперь у нас оказывается, появилась какая-то Пропозиция. Что это? Что предложит нам завтра любитель прыгать в окна мэрского кабинета? Что ещё нужно, что бы город развивался, был комфортным и привлекательным для жителей? Что он может предложить, чтобы город наконец-то стал привлекательным для инвесторов?«, — написал Евгений Шевченко.

Он добавил, что Александр Сенкевич только и может, что «хвастаться новой крышей, фасадом, плиткой, заменами окон, ямочным ремонтом».

Евгений Шевченко добавил, что «долго думал, все взвешивал» и «общался с сотнями людей», прежде чем принять решение баллотироваться на пост Николаевского городского головы.

«У меня есть опыт, и я знаю, как все изменить. Я готов брать на себя ответственность не только на словах, а реальными действиями. У нас самый лучший город, но нам не везет с руководителем. Нам всем надоел хаос и постоянный распил бюджета. Нам надоел мэр-айтишник!!! Нам нужен хозяйственник, который знает и главное может менять порядок вещей!», — написал он.

Также экс-заместитель мэра заявил, что «Шевченко — всегда победители и чемпионы!».

«Я, Шевченко! Шевченко — это честь, гордость и уверенность! Мы победим только вместе! Шевченко — всегда победители и чемпионы!», — подчеркнул он.

Как известно, до работы в органах местного самоуправления Евгений Шевченко возглавлял исполком николаевской организации партии «УДАР», руководителем которой был Давид Макарьян. Именно по рекомендации экс-нардепа Евгений Шевченко был назначен вице-мэром Николаева.

Напомним, 13 сентября 2017 года на сессии городского совета депутат Сергей Кантор выругал вице-мэра Шевченко за многочисленные провалы в подответственной ему гуманитарной сфере.

После пленарного заседания Евгений Шевченко закрылся в собственном кабинете, поскольку не хотел отвечать на вопросы корреспондента НикВести. Изначально он обошел сессионный зал вокруг, убегая от вопросов, а потом и вовсе спустился на этаж ниже и закрылся у себя в кабинете, угрожая вызвать охрану.

4 июня этого же года в разгар рабочего дня Евгений Шевченко угощал коньяком руководство училищ и вузов Николаева.

Перед этим, 8 мая, он прокомментировал пивной фестиваль на Соборной площади, сказав, что его главная идея — накормить ветеранов.

Также сообщалось, что Евгений Шевченко не видит ничего плохого в том, чтобы назначать на руководящие должности представителей «Оппозиционного блока» и бывших членов Партии регионов.

26 апреля 2018 года Евгения Шевченко назначили на должность заместителя главы облгосадминистрации.

Будучи на должности замгубернатора Евгений Шевченко, по поручению Алексея Савченко, сфотографировался в Киеве со знаменитым голливудским актером, бодибилдером и бывшим губернатором штата Калифорния (США) Арнольдом Шварцнеггером и официально пригласил его в Николаев. В самом официальном пригласительном допустили банальную ошибку при написании названия города на английском языке – Mykolayev вместо Mykolaiv.

Спустя год после назначения его уволили с должности заместителя главы ОГА. Через полгода он признался, что снова хотел бы работать в органах власти - в ОГА или в городском совете.

Незадолго до увольнения у него забрали все полномочия в гуманитарной сфере и поручили курировать работу государственного архива в Николаевской области.

На то время первый вице-губернатор Вячеслав Бонь рассказал, что решение об увольнении Евгения Шевченко было принято в том числе и по итогам проверки исполнительной дисциплины в Николаевской ОГА, инициированной премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая указала на некоторые недостатки в работе.

В ответ на это Евгений Шевченко заявил, что первый Вячеслав Бонь «играет в политические игры и не отвечает за слова», а также заявил, что не согласен с тем, что он провалил свою работу.

Он также заявил, что не намерен увольняться с должности, так как планирует «поднять» архив. В частности в феврале 2019 года Евгений Шевченко принял участие в режиме он-лайн в круглом столе по развитию государственных архивов Украины.

После своего увольнения Евгений Шевченко опубликовал гневный пост, сделав в нем около 50 ошибок.