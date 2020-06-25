Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства.

Об этом сообщается на странице ВАКС в Facebook.

«Сегодня, 25 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на экс-министра также возложены процессуальные обязательства: являться по первому требованию к следователю, прокурору, в суд; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязательств — до 19 августа включительно.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.