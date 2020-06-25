Социология несколько лет подряд демонстрирует высокий уровень доверия и поддержки Вооруженных сил среди украинцев, однако за последний год в армии происходят тревожные процессы.

Об этом в интервью известному украинскому писателю и музыканту Сергею Жадану, который ведет эфиры на волонтерском радио «Тризуб ФМ» в прифронтовой Карловке, рассказал пятый президент Петр Порошенко, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

Он отметил, что каждая поездка на фронт всегда добавляла энергии, и сейчас он продолжает активно общаться с военными и ветеранами ВСУ.

«Для меня это очень важно, и я хочу сказать, что, будучи на фронте, я заряжался энергией. И те настроения, которые были на фронте, заряжали решительностью, уверенностью. Наши воины чувствовали почет и уважение всей Украины, всего общества, Президента, власти. Они — уважаемые люди, которым постоянно уделялось внимание. Сегодня я должен констатировать, что, несмотря на то, что социология показывает что армия остается единственным государственным институтом, который пользуется безоговорочным доверием людей, в армии царят совершенно другие настроения. Они не совсем и не всегда понимают ту роль и ту миссию, которую они сейчаса выполняют. Уважение к армии, в том числе и финансовое, совершенно недостаточно», — отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что впервые со времен Виктора Януковича наблюдается сокращение армии.

«Как Верховный Главнокомандующий может объяснить, что во время войны, на седьмом году войны, после того, как мы построили армию, сейчас сокращаются подразделения десантно-штурмовых войск? Сокращается истребительная авиация, сокращаются десантники, морпехи сокращаются, танкисты. Это — основа нашей армии, это ударные подразделения, в случае перехода к активным боевым действиям или в районе Крыма, или в районе Донбасса этими ударами агрессор будет уничтожен. Это огромное количество времени и денег для того, чтобы подготовить. Они не представляют, сколько стоит — а я знаю — подготовка снайперского подразделения с высококачественным канадским снайперским оружием, которая была нами профинансирована», — отметил он.

Лидер «Европейской Солидарности» сказал, что военные воспринимают эти процессы очень болезненно.

«Они это воспринимают как предательство, они это воспринимают как то, что власть готовит капитуляцию. Однажды ветераны эту капитуляцию остановили — в декабре накануне Нормандского саммита в Париже, когда десятки тысяч людей вышли на улицы Киева и сказали «Нет» красным линиям», — напомнил Петр Порошенко.

По его словам, это проявлялось в так называемом отводе войск.

«Политую кровью украинскую землю они собирались сдать россиянам. Тогда остановили, и сейчас это снова возвращается, потому что кто-то «увидел в глазах Путина» стремление к миру. К сожалению, президент Зеленский заявил, что у него в голове уже наступил мир», — сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что сокращение армии, остановка строительства новых общежитий и реформы питания в армии — это все демотивирует и деморализует Вооруженные силы.

«Общежития для контрактников, которые мы начали строить — прекратили это финансирование. Реформа питания в ВСУ, когда они дома не ели так, как в реформированных частях — сейчас разрушается. Поставки бронетехники, гособоронзаказ, взятие на вооружение ракетной техники, которая прошла испытания наших время. это «Нептун», это «Ольха», это ударные беспилотники, которые по моему контракту были закуплены в Турции, — ни одного боевого применения. Конечно, у военных есть вопрос, для чего это и не является ли это изменой», — сказл Петр Порошенко.

Он, пользуясь случаем, поблагодарил всех защитников Украины и отметил — несмотря на давление и провокации «пятой колонны» Кремля не допустит капитуляции.

«Вы нужны украинской нации, украинскому народу, украинскому государству. Мы твердо убеждены в том, что это — правильные приоритеты на сегодня. Я еще раз подчеркиваю, что вы пользуетесь наибольшим доверием украинского общества. Вам больше всего благодарны. Благодарны двум институтам: армии и церкви. Мы не дадим, не допустим капитуляции. Мы не дадим пересечь красные линии. Мы не дадим сдать страну агрессору, какие бы усилия он к этому не прилагал. Какое бы давление государство-агрессор и пятая колонна внутри страны не оказывали, пытаясь бросить нас за решетку, предъявить обвинение — то за подписание Минских соглашений, то за подписание приказа на контрнаступление, подписание приказа по Керченскому проливу. Мы их не боимся. ни Путина, ни русских, ни «пятую колонну» внутри страны, пытается разрушить Украину», — подчеркнул экс-президент.

Также во время эфира Петр Порошенко заявил, что у Украины есть уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и Крыма.