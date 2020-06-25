Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило обвинение в «терроризме» заместителю генерального директора телеканала ATR Айдеру Муждабаеву. Его также объявили в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома РФ.

— Ему инкриминируется совершение с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), — сказано в сообщении.

В российском ведомстве утверждают, что Муждабаев «разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на ... Олега Сенцова».

Сам Айдер Муждабаев назвал сообщение Следкома «наилучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня».

— Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо российского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог российского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и с Донбасса, – написал Айдер Муждабаев в Facebook.

Ранее сообщалось, что постоянное представительство Украины при ООН публично осудило преследование российской оккупационной властью жителей Крыма с целью их призыва в вооруженные формирования РФ в нарушение Женевских конвенций.