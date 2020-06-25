Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий возможность использовать для лечения коронавирусной болезни незарегистрированные в Украине лекарства.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

— Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования на предмет их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран – членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Государства Израиль. Соответствующая практика действует во многих странах мира, — сказано в сообщении.

Подписанный президентом Закон направлен на обеспечение доступа к лекарствам гражданам, больным коронавирусом, и предотвращение распространения COVID-19 среди населения Украины.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.