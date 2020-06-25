Большинство депутатов фракции «Слуга народа» считают главу парламентского комитета по вопросам соцполитики Галину Третьякову профессионалом и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.

Об этом в эфире канала «112 Украина» сказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, пишет «Лига.Новости».

Она признала, что Галина Третьякова позволила себе некорректные высказывания, но они прозвучали во время вебинара, и не были «ни политическим заявлением, ни эфиром».

Евгения Кравчук считает, что некорректные высказывания Галины Третьяковой — это ее экспертное мнение.

— Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика, — сказала Евгения Кравчук.

Замглавы фракции сообщила, что ситуацию с Галиной Третьяковой обсудили во фракционном чате Слуги народа. Абсолютное большинство депутатов, по словам Кравчук, «признали, что Третьякова — профессионал».

На вопрос, не планирует ли фракция инициировать лишение Галины Третьяковой мандата или должности главы комитета, Кравчук ответила, что она «занимает свое место».

— Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться профессионального председателя комитета. Мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета, — сказала Евгения Кравчук.

Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».