Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Об этом Евгений Шевченко написал в Фейсбуке.

— Знакомьтесь: глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Был назначен на должность в октябре 2019 по личной просьбе Президента. На втором фото часть взятки в размере 1,8 млн.грн., которую требовал этот подонок, но что-то пошло не так и сегодня, во время передачи второго транша, оно было задержано детективами НАБУ, - написал Евгений Шевченко.

Как известно, вчера, 25 июня, в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с СБУ и другими правоохранителями был задержан глава Кировоградской ОГА Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен. Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

Как пишет издание «Бабель», Андрей Балонь ранее работал руководителем следственного управления МВД. Начинал с должности следователя Старосамборского районного отдела милиции во Львовской области, в 2015 году возглавил следственное управление Полтавской области.

В сентябре 2015 года Андрей Балонь начал преподавать на кафедре госуправления и права Национального технического университета имени Юрия Кондратюка в Полтаве. В июне 2016 года он получил адвокатское свидетельство. А уже в мае 2017 года стал заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Балонь оставил должность после того, как в апреле 2019 года Гордеева сняли с должности.